Як змінилась вартість куті за рік, якщо деякі продукти для неї здорожчали на понад 100%

Вартість куті значно виросла і склала 175,05 гривень, що на майже 70% вище, аніж у 2023

Різдвяний стіл, згідно з традиціями, складається з 12 основних страв і в цей список входить кутя. Її вартість за рік виросла на майже 70% і наразі складає 175,05 гривень.

Згідно зі підрахунками науковців Інституту аграрної політики, кутя посіла друге місце в рейтингу найдорожчих різдвяних страв. Найдорожчими продуктами для її приготування стали мак, волоські чищенні горіхи та родзинки.

У 2024 році за 200 грамів маку потрібно віддати 68,50 гривень, а за волоські чищенні горіхи — 44,89 гривні. Водночас 100 грамів родзинок коштують 21,73 гривні. Крім них, є також інші компоненти куті:

пшенична крупа з твердої пшениці коштуватиме 21,30 гривні за 400 грамів;

коштуватиме 21,30 гривні за 400 грамів; ціна меду складає 16,90 гривні за 100 грамів;

складає 16,90 гривні за 100 грамів; цукор коштує 1,73 гривні за 50 грамів.

Тож приготування куті в 950 грамів в цьому році обійдеться в 175,05 гривень.

А за даними "24 Каналу", якщо порівнювати вартість страви з 2023 по 2024 рік, то вона виросла на 68,8%. Найбільше здорожчання відбулось на пшеничну крупу та мед — на 122,9% та 111,3% відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме українцям приготування глінтвейну до святкового столу.