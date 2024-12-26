Упадет ли цена на сливочное масло в Украине в скором времени: аналитик назвал условие
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За год стоимость такого товара выросла на 80% и спад цен в ближайшее время не ожидается
Молочная продукция на украинском рынке существенно подорожала и больше всего цена выросла на сливочное масло. Аналитик прогнозирует, что в ближайшее время этот товар точно не будет дешеветь.
Если сравнивать с 2023 годом, то цена на масло выросла почти на 80%. Об этом сообщил аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии для "УНИАН" и добавил, что в настоящее время стоимость товара составляет около 110-115 гривен.
По его словам, причинами удорожания являются рост цен на сырье (около 40%), отключение света, что в свою очередь побуждает к использованию генераторов, для которых требуется топливо, а также увеличение расходов на электроэнергию и рост налогов.
Однако Гопка говорит, что цены все же могут упасть, но при условии чрезмерного предложения сливочного масла на рынке.
"В частности, молочные продукты могут немного подешеветь, когда потеплеет — весной — в начале лета. В этот период увеличиваются надои молока, за счет чего традиционно снижается цена на молоко-сырье", — резюмировал Гопка.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обойдется новогодний стол для украинцев. Если сравнивать с 2023 годом, то стоимость праздничного меню выросла почти на 25%.