Упадет ли цена на сливочное масло в Украине в скором времени: аналитик назвал условие

За год стоимость такого товара выросла на 80% и спад цен в ближайшее время не ожидается

Молочная продукция на украинском рынке существенно подорожала и больше всего цена выросла на сливочное масло. Аналитик прогнозирует, что в ближайшее время этот товар точно не будет дешеветь.

Если сравнивать с 2023 годом, то цена на масло выросла почти на 80%. Об этом сообщил аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии для "УНИАН" и добавил, что в настоящее время стоимость товара составляет около 110-115 гривен.

По его словам, причинами удорожания являются рост цен на сырье (около 40%), отключение света, что в свою очередь побуждает к использованию генераторов, для которых требуется топливо, а также увеличение расходов на электроэнергию и рост налогов.

Однако Гопка говорит, что цены все же могут упасть, но при условии чрезмерного предложения сливочного масла на рынке.

"В частности, молочные продукты могут немного подешеветь, когда потеплеет — весной — в начале лета. В этот период увеличиваются надои молока, за счет чего традиционно снижается цена на молоко-сырье", — резюмировал Гопка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обойдется новогодний стол для украинцев. Если сравнивать с 2023 годом, то стоимость праздничного меню выросла почти на 25%.