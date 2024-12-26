Ніяких більше 850 мл молока та 900 грамів гречки: в Раді зареєстрували цікавий законопроєкт

Торгівельні заклади будуть зобов'язані вказати у ціннику за товар ціну в розрахунку за літр, або за кілограм

У Верховній Раді 25 грудня зареєстрували нещодавно анонсований законопроєкт №12358, який повинен внести зміни до закону "Про захист прав споживачів". В документі народні депутати хочуть зобов'язати торгівлю вказувати ціни на продукцію із розрахунку вартості за літр або кілограм. Тобто, пляшки молока по 850 мл, пачки круп та батони по 900 грамів та напої по 437 мл повинні відійти у минуле.

Про це сказано у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради. Документ має повну назву "Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" щодо вдосконалення інформування споживачів про ціни на товари з метою імплементації Директиви 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Європейської Ради про захист прав споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам".

Автор законопроєкту – народний депутат Дмитро Гурін. Він вважає, що після ухвалення законопроєкту "усі пляшки по 850 мл молока відійдуть у минуле". Те ж саме стосується інших товарів, які почали фасувати зі зменшеним вмістом.

Зокрема, пропонується внести зміни до ст. 15 закону "Про захист прав споживачів", яка гарантує громадянам право на отримання необхідної та доступної інформації про продукцію. Торгівельні заклади будуть зобов'язані вказати у ціннику за товар ціну в розрахунку за літр, або за кілограм – а не за окрему упаковку або пляшку. Зміни при цьому, що трохи дивно, не поширюються на виробників товарів та обсяги пакування.

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