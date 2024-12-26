ВПО довго стоятимуть в черзі на отримання компенсації за зруйноване житло: причина
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Через обмежений фінансовий ресурс в країні ВПО, що мають право на компенсацію за знищене житло, довго чекатимуть на її виплату
В Україні діє програма "єВідновлення", згідно з якою для ВПО передбачено виплату компенсації за зруйноване житло. Наразі на таке нарахування може очікувати лише обмежена кількість переселенців і сімей з дітьми, що мають інвалідність.
За словами народного депутата Богдана Кицака в ефірі Ранок.LIVE, нині існує проблема з виплатами. Це пов'язано з обмеженим фінансовим ресурсом.
"Величезна кількість переселенців ще довго стоятимуть в черзі, щоб отримати кошти на компенсацію житла", — каже нардеп.
Він пояснює, що допомога в розмірі 6500 гривень передбачена лише обмеженій кількості ВПО або сім'ям з дітьми, у яких є документально підтверджена інвалідність.
"Тому навіть якщо ми говоримо, що зараз будуть повертатися масово українці з-за кордону, на них ці програми не будуть поширюватися. У нас дуже обмежений фінансовий ресурс. Нам потрібно зробити реформування в національній економіці вже після війни", — додав Кицак.
Варто нагадати, що цю компенсацію можуть отримати власники майна, якщо їх житло:
- Зруйновано через бойові дії після 24 лютого 2022;
- Розміщено на території, що не була окупована до 24 лютого 2022 року;
- Не підлягає відновленню;
Раніше "Телеграф" писав про те, кому зі сімей в Україні нарахують по 6500 гривень і на що можна витратити цю виплату.