Скільки в Україні Tesla Cybertruck, що вибухнула біля отелю Трампа

Поки що цей автомобіль не має великої популярності в Україні

В Україні практично немає електрично пікапів Tesla Cybertruck, які прогреміли своєю назвою на весь світ після вибуху біля готелю Трампа у Лас-Вегасі.

Згідно з базою даних ДАІ за 2024 рік, всього в нашій країні зареєстровано одну таку машину. Первинна реєстрація була в Миколаївській області.

Зазначимо, що вартість такого автомобіля на початок 2025 року становить близько 65 тисяч доларів – базова комплектація. Cybertruck із повним приводом, потужністю двигуна 600 к. с., запасом ходу 550 км, максимальною швидкістю 180 км/год і розгоном до 100 км/год за 4,1 секунди — $79 990. Ціна Cybertruck у повній комплектації Cyberbeast (потужність 845 к. с., запас ходу — 515 км максимальна швидкість 210 км/год, розгін до 100 км/год за 2,6 секунди) — $ 99 990.

До речі, всього на цей час автомобілів Tesla в Україні 26 тисяч.

у 2024 — 10 тис.,

у 2023 — 7 тис.,

у 2022 — 2095,

у 2021 — 1750,

у 2020 — 2042,

у 2019 — 1 142,

у 2018 — 390,

у 2017 — 102,

у 2016 — 72.

Tesla Cybertruck — що відомо про це авто

Швидка чотиримоторна версія Cybertruck прискорюється з 0 до 100 км/год за 2,6 секунди, а дешева одномоторна моноприводна – за 6,5 секунди. Максимальний пробіг без підзарядки в 800 км. має тільки топову версію моделі — ту ж, яка прискорюється до першої сотні за 2,6 секунди.

Tesla Cybertruck. Фото: Вікіпедія

Пікап створений із спеціальної нержавіючої сталі. Як повідомляється, він може витримувати обстріл із кулемета 45 калібру, а лобове скло не боїться каміння. Однак деякі водії, які придбали Tesla Cybertruck якийсь час тому, вже почали масово скаржитися в соцмережах, що пікап почав іржавіти.

Tesla Cybertruck.

Зазначимо, що до України цей автомобіль доставила компанія tsk.ua. За даними сервісу "Опендатабот", власником ТОВ "ТБК ПЛЮС" є Демченко Олександр Миколайович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Cybertruck був помічений у Рівному. На початку серпня у мережі з’явилося відео, як електропікап їде вулицею Князя Володимира в обласному центрі.