Для ВПЛ продолжили выплаты: как долго они будут их получать

Переселенцам со статусом ВПЛ увеличили срок начисления выплат на проживание

Переселенцы, имеющие статус ВПЛ, будут получать выплаты до августа 2025 года, ведь Правительство продолжило их выплату. Некоторым лицам снова подавать заявление на оформление помощи не нужно.

Правительство внесло изменения в постановление "Некоторые вопросы выплаты помощи на жительство внутренне перемещенным лицам", которыми предусмотрено продление выплаты на жительство уязвимым категориям переселенцев. Как сообщил председатель Специальной комиссии по защите ВПЛ Павел Фролов, начисление будет поступать с марта по август 2025 года.

Кто может получить такую помощь

В Минсоцполитики напоминают, что выплата предусмотрена на сумму:

3 тысячи гривен – для детей и людей с инвалидностью;

2 тысячи гривен – для других категорий ВПЛ.

Ее автоматически насчитают:

для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

для лиц с инвалидностью I или II группы, ребенку с инвалидностью в возрасте до 18 лет, ребенку, больному тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевание почек IV степени, которая получила тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которой не установлена инвалидность

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности, находящимся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Однако заявки нужно заново подавать:

неработающим лицам трудоспособного возраста, осуществляющим уход за ребенком до 14 лет,

семьям в которых, воспитывается трое и более детей младше 18 лет, все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях.

семье, где член семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или тяжелобольным ребенком.

беременным женщинам (с 30-й недели беременности).

детям до 14 лет, прибывшие без сопровождения родителей.

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