"Дуже проста схема": аналітик оцінив у відсотках ймовірність закінчення війни у 2025 році

Партнери можуть натиснути на Україну

Війна в Україні може закінчитись у 2025 році. Ймовірність цього складає 40 відсотків.

Таку думку висловив політичний аналітик Ігар Тишкевич в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Якщо Зеленський скаже Трампу "ні": три сценарії завершення війни в 2025 році".

"Зараз інавгурація Трампа, перший цикл домовленостей з ключовими партнерами (це два місяці), відповідно, перша можливість виходу на якісь домовленості з нами на початку весни", — зазначив експерт.

За словами Тишкевича, у разі, якщо Україна відмовиться від пропозиції партнерів, на Київ почнуть тиснути. Водночас він вважає, що у разів відмови глави Росії Володимира Путіна, Захід буде тиснути на нього.

"Додаємо два-три місяці і це середина літа. Якщо ні, тоді можливе затягування або до кінця осені, або до наступного року. Дуже проста схема", — наголосив аналітик.

Нагадаємо, глава Росії Володимир Путін відкинув мирний план, який розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа. Він передбачає відтермінування членства України в НАТО щонайменше на 10 років як одну з умов припинення війни.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку кореспондента Sky News Івора Беннетта, який працює в Росії, у 2025 році повномасштабна війна в Україні буде остаточно зупинена. Він зазначає, що, у разі припинення бойових дій, конфлікт між двома країнами просто буде заморожено.