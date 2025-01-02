Фруктовий кошик став дешевшим: що з цитрусових найбільше впало в ціні
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За місяць апельсини та деякі види мандаринів здешевшали, але лимони, навпаки, виросли в ціні
Більшість фруктів є сезонними й ціни на них залежать переважно від попиту та пропозиції на ринку. Цитрусові, такі як апельсини, мандарини та лимони, не стали виключенням, однак вартість на більшість з цих товарів за місяць впала.
Упродовж грудня 2024-січня 2025 найбільше здешевшали апельсини преміум, а найменше — апельсини Єгипет. Однак упродовж цього періоду здорожчали лимони та мандарини клементин, свідчать дані Мінфіну.
Ціни на апельсини, мандарини та лимони в магазинах України
Наразі 1 кг апельсинів можна придбати в середньому за 63,90 гривень. У грудні вартість на них складала 71,35 гривні, яка була вище на 7,45 гривні.
Апельсини Єгипет наразі коштують 59,90 гривень, але у грудні вони були дорожчими на 4,62 гривні, тобто коштували 64,52 гривні.
Водночас ціна на апельсини преміум у січні складає 69,99 гривні. За місяць їх вартість впала на 10,82 гривні, адже у грудні вони коштували 80,81 гривні.
Середня вартість мандарин — 71,17 гривні, і за місяць вони здешевшали на 10,58 гривні, адже у грудні ціна складала 81,75 гривні.
У січні мандарини Іспанія коштують 137,93 гривні. Місяцем раніше вартість складала 142,87 гривні, тобто була вищою на 4,94 гривні.
А один кілограм мандарин клементин нині можна придбати за 77,90 гривень. У грудні вартість була нижчою на 6,34 гривні — 71,56 гривні.
Тим часом середня вартість лимонів у січні є 82,53 гривні. Протягом місяця вони здорожчали на 8,18 гривні, адже у грудні ціна була 74,35 гривні.
Раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати на здорожчання овочів та фруктів у 2025 році в Україні.