З Орбаном і Фіцо треба розмовляти: експерт пояснив, що Україна робить не так

У діалозі з сусідами важливими є питання раціональності та емоцій

Україна у зовнішній політиці не рідко керується емоціями. Але на тлі можливості припинення допомоги від США нам потрібна ефективна держава та нормальна робота з нашими європейськими партнерами.

Таку думку висловив політичний аналітик Ігар Тишкевич в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Якщо Зеленський скаже Трампу "ні": три сценарії завершення війни в 2025 році".

Він вважає, що завдання №1 для України — діалог з усіма нашими сусідами.

"Зі сторони ЄС у нас спільні кордони з Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею. З ким у нас є конфлікти? Угорщина. Раз. Словаччина. Два. Там же президент не такий. Хоча з точки зору відсотків словацької допомоги, то вона одна з лідерів. Польща — фермери не такі. Румунія залишилася. Якщо ти, маючи фронт з однієї сторони, підтримуєш конфлікти в тилу… Ну я не знаю… Це дуже небезпечна позиція. Може не подобатися Орбан, Фіцо, але ці держави є частиною НАТО та ЄС і, так чи інакше, вони діють в межах загальноєвропейської політики. На те вона і дипломатія, щоб розмовляти треба з усіма", — каже він.

При цьому, додає Тишкевич, у діалозі із сусідами важливими є питання раціональності та емоцій.

"Так, Орбан є Орбан, Дуда є Дуда, а Туск є Туск. Є персональна специфіка, але розмовляти треба з точки зору інтересів держав. Наприклад, скільки аналітичних центрів в Україні досліджує внутрішньоекономічну та політичну ситуацію в Угорщині? Нуль! Відповідно, вся риторика у нас йде через те, що ми прочитали або побачили, якісь дії з угорської сторони, але самі ми не розуміємо, чому це відбувається. Ну чи будуть тоді адекватними наші дії? Треба вивчати. Словаччина. Україна велика, а Словаччина маленька, навіщо вивчати структуру словацької економіки? Польща. Навіщо вивчати структуру польських дотацій для фермерів і загальну європейську проблему дотацій на сільське господарство? Ну, навіщо? Але коли виникає конфлікт, ми одразу говоримо – це рука Москви. Але коли виникає конфлікт, ми одразу говоримо – це рука Москви", — вважає Тишкевич.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Орбан поставив Києву ультиматум щодо війни.