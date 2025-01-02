Озвучено зарплату працівників держорганів: хто отримує найбільше

Найнижча зарплата на сьогоднішній день — 29,6 тисяч гривень

У 2024 році латка працівників державних органів зросла на 61%. Торік у листопаді вона становила 62 тисячі гривень.

Про це повідомляє Мінфін. Наголошується, що першим у рейтингу зарплат є Антимонопольний комітет. Там середня зарплата становить 118,7 тисячі гривень.

Далі за списком іде Міністерство юстиції України. Рівень середньої заробітної плати становить 100 тисяч гривень.

На третьому місці знаходиться Центральна виборча комісія. Що цікаво, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЦВК фактично не проводить вибори, проте зарплата там становить 97,2 тисячі гривень.

Також слід додати, що керівництво ЦВК заробляє за місяць у середньому 310 тисяч гривень.

Водночас у керівництва Антимонопольного комітету, який стоїть першим у рейтингу, заробітна плата становить набагато менше — 215 тисяч.

Останнє місце у списку займає Національна служба посередництва та примирення. Там середня зарплата на місяць — 29,6 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скільки платять міському голові окупованого Маріуполя.