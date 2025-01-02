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Теракт чи ні? Маск висунув свою версію вибуху Cybertruck біля готелю Трампа

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Біля готелю Trump Vegas стався вибух Новина оновлена 02 січня 2025, 08:14
Біля готелю Trump Vegas стався вибух. Фото Колаж "Телеграфу"

Вибух був викликаний "дуже великим феєрверком та/або бомбою"

Влада розслідує вибух автомобіля Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі біля готелю Trump International Hotel, як потенційний акт терору. Вони також встановлюють, чи він має якийсь зв’язок з інцидентом у Новому Орлеані, де автомобіль в’їхав у натовп, коли ті святкували Новий рік.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, що генеральний директор Tesla Ілон Маск сказав, що команда компанії підтвердила, що вибух був викликаний "дуже великим феєрверком та/або бомбою, що перевозиться" в орендованому Cybertruck.

За словами Ілона Маска, і Cybertruck, і пікап, що використовувався в Новому Орлеані, орендували у Turo. Це майданчик для спільного користування автомобілями, який дає можливість власникам машин здавати свої авто в оренду.

"Схоже, це був акт тероризму. І цей Cybertuck, і бомба-самовбивця F-150 (пікап — ред.) у Новому Орлеані були орендовані у Turo. Можливо, вони якось пов’язані", — йдеться у повідомленні.

Передісторія

1 січня 2025 року Cybertuck під’їхав до скляних вхідних дверей готелю Trump, після чого з авто почав йти дим, а після пролунав вибух. Згідно з заявами влади, загинув водій і ще семеро людей отримали поранення.

Варто зазначити, що цей інцидент трапився водночас, коли ФБР і поліція розслідує наїзд пікапа у натовп у Новому Орлеані, який стався вранці 1 січня. Внаслідок цієї події загинули не менше 15 людей і понад 30 отримали поранення.

Довідка: Trump International Hotel у Лас-Вегасі — це величезна 64-поверхова будівля, яка отримала назву на честь свого співвласника, обраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти Дональда Трампа пролунали постріли під час його виступу перед своїми прихильниками. Він, мабуть, отримав легкі поранення. У ході замаху на Трамп загинув невідомий глядач. Також правоохоронні органи ліквідували нападника, який атакував передвиборчий мітинг експрезидента.

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#США #Вибух #Лас-Вегас #Trump International Hotel #Tesla Cybertruck