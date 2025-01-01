Кто из украинцев может получить почти 11 тысяч помощи в 2025 году

Выплату в 10 800 гривен получат переселенцы со справкой до 30 дней, переехавших в Киев и область

Внутри перемещенные лица, что недавно прибыли в Киев и область, получат денежную помощь. Сумма выплаты составляет 10 800 гривен и будет начисляться в течение трех месяцев.

Выплатой для вновь прибывших внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в столицу и ее область занимается благотворительный фонд "Деполь Украина", передает "ДеПомощь". Чтобы ее получить, заявителю необходимо будет заполнить форму регистрации.

Оформить денежную помощь в 10 800 (3600 гривен в течение трех месяцев) могут внутренне перемещенные лица, переехавшие в Киев или Киевскую область и имеющие справку ВПЛ сроком до 30 дней (до одного месяца).

Главным условием для получения выплаты — лица не получали денежную помощь от других фондов и организаций в течение последних 3-х месяцев (кроме государственной "ЄДопомоги").

Для оформления выплаты ВПЛ должен заполнить форму регистрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может получить денежную помощь на оплату серьезного лечения. Сумма выплат колеблется от 3 до 5 тысяч гривен.