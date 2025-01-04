Політтехнолог Олексій Голобуцький про причини, з яких поляки живуть значно краще українців:

Мінімальна зарплатня в Польщі відучора стала майже в 6 разів більшою від мінімальної української ($1132 і $190 відповідно).

І це не збіг вдалих обставин – це результат понад 30-х років послідовних дій польської влади. Адже старт ми мали однаковий (насправді ні – в Польщі було набагато сутужніше на початку 1990-х).

Але тут ми бачимо плоди роботи: коли в державі є національна ідея, коли в державі є еліта, яка від початку чітко знала, що йде до Європи і до НАТО. Коли в країні немає кількадесятилітніх суперечок щодо мови, культури, ідентичності, оцінок історії, цивілізаційної приналежності… Це, звісно, не весь фундамент здобутків, але дуже важливий складник.

Як не прикро, але на наших з Польщею прикладах можна дуже контрастно порівнювати, до яких наслідків призводить кожен шлях. Як там пишуть наші любителі простих рішень? "Розмаїття культур і релігій, вільний вибір мов, збереження ідеологічного спадку минулого – це ж теж наша історія, нейтральний статус, баланс дружби і з Європою, і з Росією"…

А на виході саме на нас наважується напасти Росія, бо має підстави бути впевненою "за три дні". І саме в нас в рази хріновіше життя. Зате ніякого ідеологічного пресингу і імперативного вектора розвитку.

Джерело: Facebook Олексія Голобуцького