Українці можуть самостійно збільшити свою майбутню пенсію: за яких умов

Пенсія має зрости на 0,5% за кожен місяць відстрочки, якщо вона триває менш як 60 місяців, і на 0,75%, якщо понад 5 років

Пенсіонерам в Україні можуть збільшити виплати за допомогою надбавок. Однак самостійно підвищити свої виплати можуть і літні особи, що вирішили продовжити працювати після досягнення пенсійного віку.

Українці можуть оформити собі пенсію за віком в 60, 63 та 65 років і для кожного віку визначена норма страхового стажу. Якщо пенсіонер відстрочив вихід на відпочинок, то його виплата зростає, як повідомили у Пенсійному фонді України.

Як може змінитись сума виплати, якщо вийти на пенсію пізніше

пенсія зростає на 0,5 % за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, при відстроченні виходу на пенсію на термін менш як 60 місяців (5 років);

на 0,75 % – якщо відстрочка перевищує 60 місяців.

Тобто, якщо пенсію оформити пізніше на один рік, то вона зросте на 6%, якщо на два роки, то сума збільшиться на 12%, а на 5 років — 36%.

Однак особі, яка вирішила відстрочити пенсію, потрібно звернутись з відповідним повідомленням до органу Пенсійного фонду України до того, як вона досягне пенсійного віку.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи підвищиться виплата мінімальної пенсії у 2025 році в Україні.