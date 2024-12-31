Мінімальна пенсія заморозиться у 2025? Які суми отримуватимуть українці

У наступному році не варто очікувати на збільшення мінімальної пенсії

В Україні у 2025 році не зміниться прожитковий мінімум, а разом із ним і мінімальна пенсія. Підвищення такої виплати не варто очікувати й у 2026-2027 роках.

Згідно зі бюджетною декларацією на 2025-2027 рік, як передає "На пенсії", упродовж 2025-2027 років пенсіонерам не будуть збільшувати виплати, в тому числі й мінімальні.

Наразі мінімальні пенсії вираховуються залежно від віку особи та кількості страхового стажу. В Україні є такі суми виплат:

3370 гривень отримують особи віком від 65 років і старші, які не працюють і страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок;

3370 нараховують для осіб, яким виповнилося 80 років і більше, страховий стаж яких становить не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;

3240 гривень здійснюють для осіб віком від 70 до 80 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок (навіть якщо вони продовжують працювати);

2980 гривень виплачують для пенсіонерів віком до 70 років за наявності повного стажу (30 років для жінок та 35 років для чоловіків);

2725 гривень належать іншим пенсіонерам, які не працюють, а також не мають вищезазначеного стажу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що для деяких пенсіонерів можуть скасувати виплати у 2025.