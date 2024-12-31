Для деяких пенсіонерів можуть скасувати виплати у 2025: кого стосується

У 2025 році можуть ввести пенсійну реформу, якою передбачається поступове скасування пенсій за інвалідністю

В Україні планують ввести нову пенсійну реформу. Якщо це відбудеться, то зміни торкнуться пенсіонерів, які отримують свої виплати через інвалідність.

Реформа, яка запланована з 1 липня 2025 року, передбачає не лише правки щодо підвищення справедливості та достатності пенсій, але й поступове скасування виплат за інвалідністю. Про це пише видання "На пенсії".

Такі нововведення стосуватимуться усіх осіб з інвалідністю, що отримують відповідні пенсії, окрім тих, у кого інвалідність встановлена достроково.

Тобто, якщо пенсійну реформу введуть, то у чинному законодавці "Про обов'язкове державне пенсійне страхування" приберуть розділ про пенсії за інвалідністю. Його можуть залишити тимчасово у вигляді перехідних положень, поки не буде нової реформи.

Є велика ймовірність, що замість таких виплат, особи з інвалідністю отримуватимуть страхові виплати для тих, хто матиме стійку непрацездатність.

Раніше "Телеграф" писав про те, кому з українських пенсіонерів потрібно пройти ідентифікацію до кінця року.