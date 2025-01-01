Украинцы могут самостоятельно увеличить свою будущую пенсию: при каких условиях

Пенсия должна возрасти на 0,5% за каждый месяц отсрочки, если она длится менее 60 месяцев, и на 0,75%, если более 5 лет

Пенсионерам в Украине могут увеличить выплаты с помощью надбавок. Однако самостоятельно повысить свои выплаты могут и пожилые лица, решившие продолжить работать после достижения пенсионного возраста.

Украинцы могут оформить себе пенсию по возрасту в 60, 63 и 65 лет и для каждого возраста определена норма страхового стажа. Если пенсионер отсрочил выход на отдых, его выплата растет, как сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как может измениться сумма выплаты, если выйти на пенсию позже

пенсия вырастет на 0,5 % за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при отсрочке выхода на пенсию на срок менее 60 месяцев (5 лет);

на 0,75% – если отсрочка превышает 60 месяцев.

То есть если пенсию оформить позже на один год, то она вырастет на 6%, если на два года, то сумма увеличится на 12%, а на 5 лет — 36%.

Однако лицу, которое решило отсрочить пенсию, нужно обратиться с соответствующим уведомлением в орган Пенсионного фонда Украины до того, как оно достигнет пенсионного возраста.

Ранее "Телеграф" писал о том, повысится ли выплата минимальной пенсии в 2025 году в Украине.