Щомісяця по майже 2400 гривень: кому з пенсіонерів передбачена така надбавка з 2025

З січня наступного року літнім особам, що добровільно проживали в зонах відселення в Чорнобильській зоні, здійснюватимуть щомісячну доплату до пенсії

Деякі пенсіонери в Україні із січня 2025 року розраховують на доплати до своїх виплат. Сума такої надбавки складатиме 2361 гривню і вона нараховуватиметься щомісячно.

Вже з наступного місяця окремі пенсіонери-чорнобильці отримуватимуть надбавку до виплат, як розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України у Черкаській області Тетяна Коваль у коментарі "Суспільному".

За її словами, для усіх пенсіонерів, що не працюють і постійно проживали в зонах безумовного та добровільного відселення в Чорнобильській зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року, нараховуватимуть по 2361 гривні доплати щомісяця.

Варто зауважити, що така виплата є тимчасовою — до кінця воєнного стану. Кошти для таких нарахувань були закладені до державного бюджету на 2025 рік.

Водночас перевіряти, чи належать особи до такої категорії населення, будуть органи державного демографічного реєстру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого з пенсіонерів сума виплати не може бути нижчою за 8 тисяч гривень.