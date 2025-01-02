Кому из военных в январе может прийти доплата в 50 тысяч гривен

Если военные выполнили специальную задачу в районах введения боевых действий и отвечают определенным критериям, то они могут получить 50 тысяч гривен

За выполнение боевых задач военные получают доплаты. Сумма выплат может составлять 30 000 или 50 000 тысяч гривен.

Чтобы получить 50 тысяч гривен, бойцу нужно отвечать критериям, выполнять задачи в районах введения боевых действий и нести службу в определенных управлениях, группировках или воинских частях. Об этом говорится в приказе "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Кто получит по 50 тысяч гривен

Такая выплата будет начислена бойцам, несущим службу в составе:

органа военного управления;

штаба группировки войск (сил);

штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;

командования и штаба воинской части (сводного подразделения).

В то же время они должны отвечать следующим критериям:

привлечение военнослужащих в состав ОВУ, а военнослужащих, занимающих (временно выполняющих) должности, определенные штатом в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) — к оперативному (боевому) управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;

осуществление командным пунктом воинской части (ОВУ) оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

выполнение военнослужащими боевых (специальных) задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое денежное обеспечение будет выплачиваться военным, которых зачислили в распоряжение командира.