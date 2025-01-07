В Україні високими темпами зростають зарплати. НБУ назвав причину

Роботодавці вимушені підвищувати рівень оплати

В Україні продовжують високими темпами зростати зарплати. Це зумовлено значним дефіцитом кадрів.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за січень 2025 року. Водночас зазначається, що попит і пропозиція на ринку праці дещо послабилися через сезонний чинник.

За даними Державної служби статистики України, у III кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% р/р, а реальні – на 14,2% р/р. У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у ІІІ кварталі 2021 року. Також зазначається, що, згідно з непрямими показниками, зростання зарплат тривало й у IV кварталі 2024 року.

Крім того, в грудні кількість нових вакансій і резюме зменшилася проти попередніх місяців. Це було спричинено традиційним сезонним спадом активності на ринку праці. Однак у річному вимірі обсяги вакансій і резюме зросли, що свідчить про подальше пожвавлення ринку.

Попри незначне збільшення пропозиції робочої сили, дефіцит кадрів залишається суттєвим і обмежує діяльність багатьох підприємств. Особливо це стосується секторів економіки, які потребують висококваліфікованих працівників.

Нагадаємо, в Україні середня заробітна плата збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн.