В Украине высокими темпами растут зарплаты. НБУ назвал причину

Работодатели вынуждены повышать уровень оплаты

В Украине продолжают высокими темпами расти зарплаты. Это обусловлено существенным дефицитом кадров.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за январь 2025 года. В то же время отмечается, что спрос и предложение на рынке труда несколько ослабли из-за сезонного фактора.

По данным Государственной службы статистики Украины, в III квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3% г/г, а реальные – на 14,2% г/г. В большинстве видов экономической деятельности (за исключением образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем в ІІІ квартале 2021 года. Также отмечается, что согласно косвенным показателям рост зарплат продолжался и в IV квартале 2024 года.

Кроме того, в декабре количество новых вакансий и резюме уменьшилось против предыдущих месяцев. Это было вызвано традиционным сезонным спадом активности на рынке труда. Однако в годовом измерении объемы вакансий и резюме выросли, что свидетельствует о дальнейшем оживлении рынка.

Несмотря на незначительное увеличение предложения рабочей силы, дефицит кадров остается существенным и ограничивает деятельность многих предприятий. Особенно это касается секторов экономики, нуждающихся в высококвалифицированных работниках.

Напомним, в Украине средняя заработная плата увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем в прошлом году. В I квартале 2024 г. она составляла 18 903 грн.