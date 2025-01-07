Відпочити і заробити: в Буковелі шукають продавця на дуже цікаві умови з гідною зарплатою
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З досвідом роботи від 1 року
Сезон у Буковелі у самому розпалі, і багато комплексів шукають собі працівників за пристойну платню. Так, один з магазинів запрошує продавця-касира, пропонуючи зарплату до 40 тисяч грн.
Як зазначено на порталі з пошуку роботи, роботодавець шукає консультантів для постійної роботи в магазині "Жан" в Буковелі. Тут продають косметику та нішеву парфумерію.
Основні вимоги до майбутнього працівника:
- досвід роботи від 1 року
- вільне володіння українською
- грамотність, відповідальність, організованість, гостинність та клієнтоорієнтованість.
Натомість компанія пропонує своєчасну виплату зарплати, яка включає відсоток від продажів товару, гнучкий позмінний графік роботи, офіційне працевлаштування з першого дня роботи. Також працівники мають корпоративні знижки на товари магазину.
Продавець-касир має викладати і приймати товар, консультувати покупців з будь-яких питань та впевнено володіти касою. Водночас резюме просять надсилати разом з декількома фото та посиланням на активні соцмережі.
Нагадаємо, що туристи в Буковелі масово скаржаться на один зі спусків, де неможливо встояти. Більшість з людей падають та можуть сильно травмуватись.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Яремче пропонують цікаву роботу з проживанням.