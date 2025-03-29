Обстріл Дніпра: у "Бартоломео" вперше прокоментували руйнування комплексу

Під час обстрілу ніхто не постраждав

Увечері п’ятниці, 28 березня, росіяни завдали масштабного удару по Дніпру, пошкодивши відомий готельно-ресторанний комплекс "Бартоломео". Власники закладу відкрили збір на відновлення закладу.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в Instagram закладі. Там зазначили, що російський безпілотник упав на банкет-хол, проте всі співробітники та гості закладу залишилися неушкодженими, оскільки їх вчасно евакуювали.

"Ніхто з відвідувачів чи працівників комплексу не постраждав. Було близько 50-70 співробітників комплексу та близько 350 відвідувачів. До лікарів ніхто не звертався", — розповів виданню Суспільне генеральний менеджер закладу Юрій Ноздьоркін.

За його словами, згорів один із головних символів ресторану — корабель. Однак у планах керівництва закладу повністю його відновити, і для цього вже було відкрито збір на реконструкцію.

"Сьогодні ми звертаємося до всіх, кому небайдужий Бартоломео – візитна картка Дніпра. Ми не здаємося, ми будемо відновлюватися. Але нам потрібна ваша допомога", — йдеться у повідомленні в соцмережах комплексу.

Втім, думки користувачів мережі розділилися. Одні вважають, що гроші можна пожертвувати сім’ям, які втратили свої будинки, а не власникам успішного бізнесу. Інші відзначили, що "Бартоломео" був символом міста.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав комплекс Бартоломео до того, як до нього потрапив російський "Шахед".