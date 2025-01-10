Подготовка к зиме: какие ВПЛ могут получить до 7 тыс. грн

В течение января-мая семьи ВПЛ могут рассчитывать на денежную выплату для приобретения товаров до холодного времени года

Некоторые категории семей ВПЛ с детьми в 2025 году получат денежную помощь для подготовки к зиме. Сумма выплаты составляет 7 тысяч гривен.

Денежную помощь с января по май 2025 будет выплачивать благотворительный фонд "Благополучие детей" совместно с Diakonie Katastrophenhilfe (Германия). Заявителям необходимо отвечать определенным критериям

Согласно данным, семьи ВПЛ с детьми должны пройти все этапы отбора и получить сертификат "Благо". Его можно потратить на приобретение товаров к холодному времени года в сети магазинов ООО "Эпицентр К" в расчете 7 000 грн на одного человека.

Отбор проходит в несколько этапов:

предварительное онлайн-анкетирование, которое можно заполнить по ссылке или с помощью горячей линии 0 800 407 030 (ежедневно с 10:00 до 18:00);

проверка участия в других программах денежной или ваучерной помощи;

проверка подлинников документов и собеседование.

Кто может получить выплату

Помощь рассчитана для семей с детьми, отвечающими следующим критериям:

переехали из ВОТ или зоны боевых действий согласно актуальному Перечню территорий, опубликованному на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

имеют актуальный статус ВПЛ, полученный с 2022 года;

сейчас зарегистрированы и проживают в городе Днепр или Днепропетровской области.

Ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев выплатят почти 11 тысяч гривен помощи.