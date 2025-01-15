Яку пенсію отримуватимуть чоловіки та жінки у 2025 році, якщо почали працювати в 20 років
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У 2025 році деякі 60-річні українці розраховують на пенсію до 6750 гривень
Українці, які хочуть вийти на пенсію у 2025 році, мають набути норму страхового стажу та досягнути певного віку. Якщо оформлення пенсії у цьому році відбудеться в 60 років, то особі потрібно мати не менше 32 роки стажу.
Якою буде пенсія в чоловіка та жінки у 2025 році, якщо вони вийдуть на відпочинок в 60 років зі 40 роками стажу, розповість "Телеграф". Для цього було використано пенсійний калькулятор.
Якщо громадянин України став офіційно працювати у 20 років і сплачувати соціальні внески, його заробітна плата складала 15 тисяч гривень і він хоче вийти на відпочинок у 60 років, маючи 40 років страхового стажу, то його пенсія у 2025 році складе 6662 (для чоловіків) та 6750 гривень (для жінок).
При вираховуванні пенсії брались до уваги загальні умови, а також не обирались пільгові категорії населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.
Раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям чекати на можливе підвищення пенсії. Виплати, ймовірно, зростуть майже вдвічі.