Яку пенсію отримуватимуть чоловіки та жінки у 2025 році, якщо почали працювати в 20 років

У 2025 році деякі 60-річні українці розраховують на пенсію до 6750 гривень

Українці, які хочуть вийти на пенсію у 2025 році, мають набути норму страхового стажу та досягнути певного віку. Якщо оформлення пенсії у цьому році відбудеться в 60 років, то особі потрібно мати не менше 32 роки стажу.

Якою буде пенсія в чоловіка та жінки у 2025 році, якщо вони вийдуть на відпочинок в 60 років зі 40 роками стажу, розповість "Телеграф". Для цього було використано пенсійний калькулятор.

Якщо громадянин України став офіційно працювати у 20 років і сплачувати соціальні внески, його заробітна плата складала 15 тисяч гривень і він хоче вийти на відпочинок у 60 років, маючи 40 років страхового стажу, то його пенсія у 2025 році складе 6662 (для чоловіків) та 6750 гривень (для жінок).

При вираховуванні пенсії брались до уваги загальні умови, а також не обирались пільгові категорії населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Пенсія у 2025 році для чоловіків з 40 роками стажу

Пенсія в 2025 році для жінок із 40 роками стажу

Раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям чекати на можливе підвищення пенсії. Виплати, ймовірно, зростуть майже вдвічі.