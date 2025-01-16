Санкції ефективніші: у Держдепартаменті сказали, чого досі не оголосили РФ "спонсором тероризму"

Санкції, які запровадили США, мають реальні практичні наслідки для російської економіки

Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена за майже три роки війни Росії проти України так і не надала РФ статус "спонсора тероризму" попри численні прохання української сторони. Вашингтон вважає, що масштабні економічні санкції будуть значно ефективнішими проти Кремля.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу 15 січня. Він сказав, що Білий дім не вважає оголошення Росії "спонсором тероризму" ефективним способом для досягнення політичних цілей.

Міллер пояснив, що санкції, які запровадили США, мають реальні практичні наслідки для російської економіки. Водночас оголошення РФ "спонсором тероризму" мало б негативні наслідки – зокрема, обмежило діяльність міжнародних гуманітарних організацій, припинило б безпекові консультації між США та Росією, а також спричинило б низку інших поганих моментів, які б істотно вплинули на здатність Сполучених Штатів працювати в регіоні.

Зазначимо, що 23 листопада 2022 року на черговій пленарній сесії Європейського парламенту було ухвалено рішення визнати росію спонсором тероризму. Двома днями раніше таке ж рішення було затверджено Парламентською асамблеєю НАТО. Починаючи з літа 2023 року, Росію почали позначати, як спонсора тероризму, на засіданнях ОБСЄ. Але США попри численні пропозиції України та країн ЄС так і не надали російському режиму цей статус.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.