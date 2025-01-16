На магазинну і не глянете: як приготувати курячу ковбасу вдома (відео)

Таку ковбасу просто зробити вдома

Деякі господині свідомо відмовляються від магазинної ковбаси, вважаючи її небезпечною для здоров’я. Однак ковбаса часто є важливим компонентом багатьох страв, наприклад, салату "Олів’є".

Щоб бути впевненими у якості та складі продукту, ми рекомендуємо спробувати приготувати ковбасу власноруч. Якщо дотримуватись правильної технології, вона вийде не тільки дешевшою, але й значно смачнішою, інформують на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати курячу ковбасу

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

філе курячого стегна без кісточки – 500 г;

приправа до курятини – 24 г;

Спосіб приготування:

1.Філе нарізати смужками, а стегна – великими шматками.

2.Додати спеції до курятини, ретельно перемішати, викласти у глибоку ємність та залишити на ніч маринуватись.

3.Розрізати рукав для запікання та викласти на нього курятину.

4.Сформувати ковбаску та запікати протягом 4 годин при 85-90 градусах.