На магазинну і не глянете: як приготувати курячу ковбасу вдома (відео)
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Таку ковбасу просто зробити вдома
Деякі господині свідомо відмовляються від магазинної ковбаси, вважаючи її небезпечною для здоров’я. Однак ковбаса часто є важливим компонентом багатьох страв, наприклад, салату "Олів’є".
Щоб бути впевненими у якості та складі продукту, ми рекомендуємо спробувати приготувати ковбасу власноруч. Якщо дотримуватись правильної технології, вона вийде не тільки дешевшою, але й значно смачнішою, інформують на Instagram-сторінці "_recipes_ira".
Як приготувати курячу ковбасу
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г;
- філе курячого стегна без кісточки – 500 г;
- приправа до курятини – 24 г;
Спосіб приготування:
1.Філе нарізати смужками, а стегна – великими шматками.
2.Додати спеції до курятини, ретельно перемішати, викласти у глибоку ємність та залишити на ніч маринуватись.
3.Розрізати рукав для запікання та викласти на нього курятину.
4.Сформувати ковбаску та запікати протягом 4 годин при 85-90 градусах.