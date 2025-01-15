Заручники повернуться додому: Ізраїль та ХАМАС досягли угоди

Угода передбачає обмін полоненими

Ізраїль та ХАМАС досягли домовленості про припинення вогню. Задля підписання угоди, глава МЗС Ізраїлю навіть достроково завершив своє європейське турне.

Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела. Під час його реалізації Ізраїль випустить сотні палестинців, в обмін на повернення 33 заручників, захоплених у полон під час першої атаки бойовиків 7 жовтня 2023 року.

Також вважається, що палестинцям буде дозволено повернутися до північної частини Сектору Гази, а до цього району допустять гуманітарну допомогу.

Припинення вогню вводитиметься у три етапи, на реалізацію першого з яких піде 42 дні.

Інформацію про угоду також підтвердив обраний президент США Дональд Трамп, який повідомив, що угода щодо заручників є і скоро їх звільнять.

За даними ЗМІ, уряд Ізраїлю збере засідання військового кабінету для затвердження угоди в четвер 16 січня.

Як повідомлялося раніше, 7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС, яке базується в Секторі Газа, здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, а ще 240 людей було взято до заручників. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію, заявивши, що не зупиниться доти, доки ХАМАС не буде повністю розформований.

19 вересня 2024 року Ізраїль також розпочав військову операцію проти руху "Хезболла" у сусідньому Лівані. І згодом ліквідувала двох лідерів організації, включаючи Хасана Насраллу. Цей етап війни було закінчено 26 листопада цього року, досягненням припинення вогню.

Крім бойовиків у Лівані та Секторі Газа до війни проти Ізраїлю приєдналися хусити, через що під обстріл кілька разів потрапляла територія Ємену.