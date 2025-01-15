Зеленський приїхав до Варшави з робочим візитом: з ким проведе зустріч (оновлюється)

У президента заплановано кілька зустрічей

У середу, 15 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з робочим візитом.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, пише "Європейська правда". За його словами, у Зеленського також заплановано зустріч із президентом країни Анджеєм Дудою.

Крім того, пізніше відбудеться зустріч з українською громадою та відбудуться інші заходи.

Раніше Дональд Туск говорили, що політики планують обговорити одразу кілька важливих тем, зокрема тему ексгумації жертв Волинської трагедії. За словами прем’єр-міністра Польщі, країну цікавить, як виконуються рішення щодо ексгумації.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував візит Зеленського до Польщі. Він зазначив, що основними темами стануть: війна, зброя, санкції, історія, ослаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни.

"Слабкий Путін і сильна Європа потрібні всім", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки приїжджав до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.