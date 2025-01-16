"Залишається вільною": Байден згадав Україну в прощальній промові у Білому домі

Байден також перерахував деякі досягнення свого президентства у внутрішній політиці

Чинний президент США Джозеф Байден виступив в Овальному кабінеті Білого дому з прощальною промовою. Його каденція спливає 20 січня. Під час виступу Байден згадав у тому числі Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень Сполучених Штатів, зазначивши, що вона все ще вільна.

Прощальну промову президента опублікував телеканал CBS. Президент США заявив, що за його каденції було зроблено дуже багато, а його політичний спадок збережеться на десятиліття.

"Україна залишається вільною, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм та багато іншого. США зміцнили НАТО… Знадобиться час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяне, і воно буде рости та цвісти десятиліттями", – сказав він.

Байден також перерахував деякі досягнення свого президентства у внутрішній політиці, в тому числі зниження цін на ліки для людей похилого віку, прийняття законів про безпеку зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги. Також він попередив про формування "олігархії" в США, вочевидь маючи на увазі наближеного до Дональда Трампа мільярдера Ілона Маска та подібних йому в оточенні новообраного президента.

"І я хочу попередити країну про деякі речі, які викликають у мене велике занепокоєння. І це небезпечне занепокоєння. І це небезпечна концентрація влади в руках дуже невеликої кількості надбагатих людей… Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади та впливу, яка буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободам, а також чесному шансу для кожного на просування вперед", – відзначив він.

Зазначимо, що перед цим Байден у понеділок, 13 січня, виступив із промовою у Державному департаменті США перед своєю відставкою. У своїй промові він згадав про російську агресію в Україні та висміяв Володимира Путіна.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.