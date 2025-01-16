Франція і Британія обдумують відправку миротворчих військ в Україну: як це може виглядати (карта)
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Три сценарії, як теоретично війська Британії та інших країн, як миротворці можуть бути розміщені в Україні
В Україні можуть зʼявитись миритворці. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість відправки військовослужбовців своїх країн в Україну, як миротворчий контингент.
Такий сценарій Париж і Лондон розглядають після потенційної угоди між Києвом та Москвою про припинення бойових дій. Про це повідомляє видання The Telegraph.
Військовослужбовці західних держав мають виступати як гарантії безпеки для України у разі домовленостей з РФ про припинення вогню.
The Telegraph пише, що це є однією з ідей, про яку "зараз дедалі частіше говорять не лише в публічних дебатах, а й за закритими дверима у Вестмінстері" (в британському уряді.
Французький президент підтримує ідею і вже говорив про це з українським колегою Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Британське видання зазначає, що прессекретарі на Даунінг-стріт і в Єлисейському палаці не заперечували, що Стармер та Макрон вели переговори стосовно цієї можливості під час зустрічі минулого тижня.
Разом з тим офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці подробиці розмов. Однак, передає The Telegraph, численні авторитетні урядові джерела Британії наголошують, що Стармер ще не повністю погодився з даною ініціативою.
Одне джерело у Вайтхоллі в розмові з The Telegraph звернуло увагу на відкриті питання щодо можливої загрози для даного миротворчого контингенту, і чи не буде це "ескалацією".
Як може виглядати розміщення миротворців, які сценарії
Натомість залишається багато невизначеності щодо цієї перспективи, в тому числі не ясно, де може пролягати "буферна" зона між Силами оборони України та російськими окупантами, і де гіпотетично розмістять західних миротворців з метою забезпечити захист України від будь-яких майбутніх атак РФ.
Одне джерело британського видання в уряді повідомило, що Лондон загалом ще не схвалив таку пропозицію щодо участі країни в миротворчому контингенті.
Разом з тим The Telegraph у публікації показало три сценарії, як теоретично війська Британії та інших країн/країни як миротворці можуть бути розміщені в Україні.
Зокрема, перший передбачає заморозку лінію бойового зіткнення в Україні, при якій РФ лишає під своїм контролем тимчасово окуповані території на сході та півдні країни.
Також розглядається можливість захисту західними військами Києва (другий сценарій), та створення на території Польщі "повітряного щита" й одночасне тренування воїнів ЗСУ в Україні (третій).
Питання розміщення миротворців в Україні — що відомо
У середині грудня Макрон обговорив питання розгортання солдатів європейських країн як миротворців в Україні з польським прем'єром Туском, який тоді заявив, що Варшава "не планує жодних подібних дій".
На початку цього тижня Макрон і Зеленський також говорили про такі потенційні плани щодо миротворців.
Український президент тоді зазначив, що як одну з ефективних гарантій безпеки обговорювати ініціативу Франції щодо розміщення військових контингентів в Україні. Глава держави додав, що сторони "розглянули практичні кроки для її впровадження, потенційного розширення та залучення інших країн до цих зусиль".
Також 15 січня під час пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском Зеленський заявив, що питання щодо розгортання миротворчих сил в Україні будуть обговорювати з прем'єром Британії, та обговорювали з балтійськими партнерами.
Чи зможуть іноземні військові зберегти мир та який головний ризик для України — читайте в матеріалі "Телеграф" за посиланням.