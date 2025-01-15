У Німеччині зробили важливий крок: як хочуть боротися із підозрілими БПЛА

На думку влади, останнім часом кількість випадків несанкціонованих польотів безпілотників над важливими об’єктами

Уряд Німеччини ухвалив поправки до закону про безпеку повітряного транспорту. Це зроблено з метою дозволити Бундесверу збивати підозрілі безпілотні літальні апарати.

Про це у середу, 15 січня, повідомив телеканал N-tv із посиланням на джерела в урядових колах. Наголошується, що сили державної поліції, які несуть основну відповідальність за запобігання небезпеці, технічно не здатні зробити боротися до БПЛА і тому запросили відповідну підтримку.

"Це зроблено, щоб дати Бундесверу повноваження відображати дії нелегально літаючих дронів у разі особливо серйозної ситуації", — йдеться у повідомленні.

На думку влади, останнім часом кількість випадків несанкціонованих польотів безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури, включаючи об’єкти енергетики, промисловості, транспорту та телекомунікацій, значно зросла.

"Останнім часом неодноразово надходили повідомлення про незаконні польоти дронів над критично важливою інфраструктурою та військовими об’єктами в Німеччині. Передісторія цього незрозуміла, хоча часто передбачається, що за цим також можуть стояти гібридні дії Росії", — зазначено у матеріалі.

Законопроект має бути внесений до німецького Бундестагу урядовими фракціями протягом цього законодавчого періоду. Зазначається, що поки що неясно, чи набереться для цього більшість у парламенті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та спілкування з журналістами сказав, що Росія планувала повітряний терор та диверсії проти авіакомпаній Польщі та всього світу.