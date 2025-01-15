Україна провела перший обмін полоненими у 2025 році: кого вдалося повернути

Серед полонених були військові та цивільні

У середу, 15 січня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 25 українців, серед яких були не лише військові, а й цивільні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Цей обмін став першим у 2025 році: з російського полону вдалося повернути захисників Маріуполя та "Азовсталі", а також Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", — написав Зеленський.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що серед тих, кого вдалося повернути в Україну, був цивільний, якого росіяни захопили на Київщині та незаконно утримували.

Уповноважена з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова також підтвердила, що Україна передала Росії 25 російських військовополонених, затриманих Силами оборони України.

За даними українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед тих, кого вдалося обміняти, були:

військовослужбовці України, поранені під час боїв у Курській області;

бійці Збройних сил України, включаючи військ Територіальної оборони та Військово-морських сил;

бійці Національної гвардії України;

бійці Державної прикордонної служби України.

Наймолодшому з-поміж обміняних – 24 роки, найстаршому – 60 років. Як зазначає штаб, всі ці люди пережили негуманне ставлення до себе у російському полоні; їм також не надавали медичної допомоги на належному рівні.

"Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб - туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям", — йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, перед Новим роком, 30 грудня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 189 українських захисників, серед яких колишній журналіст "Еспресо" Роман Борщ.