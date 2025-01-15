Як змінити думку Трампа про Україну в НАТО. Американський аналітик дав пораду

Україна має перемогти Росію швидко і остаточно, каже Ян Бжезінський

Сполучені Штати і Німеччина проти членства України в НАТО. А з обранням Дональда Трампа президентом Київ навіть віддалився від запрошення в Альянс. Однак є спосіб переконати нового американського лідера в тому, що вступ України може відповідати його інтересам.

Про це "Телеграфу" розповів відомий американський експерт з міжнародної політики та військових питань, аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський. Він пояснив, як змінити думку Трампа.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Змусити Путіна до переговорів можуть 5 кроків Заходу, — інтерв'ю з Яном Бжезінським".

— Щодо вступу України до НАТО позиція Трампа після його приходу може бути ще скептичнішою, аніж у Байдена, або навіть проти. Це може зашкодити вашій країні. Але є можливість переконати Трампа змінити думку, якщо подати це так, що відповідає його інтересам, — каже політолог.

На його думку, якщо Трамп хоче уникнути війн, у які можуть бути втягнуті Сполучені Штати, особливо перетворення конфліктів у Європі, на Близькому Сході та в Азії на глобальний конфлікт, він має забезпечити швидку та остаточну перемогу України.

— Це змусило б Росію оборонятися і можливо зробило б її більше зосередженою на власних проблемах. Це стане сигналом для інших гегемоній, які Захід не може подолати. Отже, для Трампа важливо зробити перемогу України пріоритетом, щоб уникнути перетворення регіональних конфліктів на глобальну катастрофу, — наголошує військовий аналітик.

Тож якщо Трамп дійсно хоче мати переконливу політику національної безпеки, засновану на мирі через силу, поступки Путіну у цій війні не є правильним шляхом. Це буде сприйматися як ознака слабкості з боку США і самого Трампа, додає Ян Бжезінський.

Торкнувшись питання змін у НАТО, він погодився, що Альянсу потрібні суттєві реформи.

— Потрібно більше витрачати на оборону. Необхідно змінити свій підхід і визнати, що це не просто конфронтація з Росією, а фактично війна з нею. Я здивований, що Росія, яка явно веде війну проти НАТО, не спонукала його до визнання цієї війни. Тому потрібні додаткові зміни, — каже американський експерт. — Хороша новина полягає в тому, що Альянс прямує в цьому напрямі, але необхідно прискорити цей процес.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський пояснив слова Трампа про Україну в НАТО і закликав не робити поспішні висновки.