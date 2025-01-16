Парасольку можна залишити вдома: яка погода буде в п'яти великих містах України 16 січня

На українців чекає досить комфортна зимова погода

У четвер, 16 січня, у великих українських містах очікується похмура погода переважно без опадів. Не виключені тумани, слабка ожеледь та ожеледиця на дорогах.

Активізується західне перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану, тому середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні аж до відлиги.

За даними сайту Sinoptik, у Львові протягом доби спостерігатиметься похмура погода, а небо буде затягнуте хмарами. При цьому опадів не передбачається.

Температура повітря коливатиметься від 0° до +1°C. Атмосферний тиск становитиме 747-752 мм рт.ст., вологість повітря вранці досягне 100%, а потім знизиться до 96%.

У Києві протягом дня також очікується похмура погода, а сонце рідко з'являтиметься серед хмар. Синоптики не прогнозують опадів на четвер. Температура повітря становитиме від 0° до +3°C.

Спостерігатиметься підвищена вологість повітря, а атмосферний тиск коливатиметься в межах 755-759 мм рт.ст.

В Одесі з самого ранку і до пізнього вечора небо в Одесі буде вкрите хмарами. Опади не прогнозуються. Температура повітря становитиме від -2° до +3°C.

Атмосферний тиск – 767-772 мм рт.ст., а вологість повітря – 63-86%.

У Дніпрі протягом усього дня в Дніпрі триматиметься хмарна погода. Без опадів

Температура повітря коливатиметься від -2° до +2°C. Вітер північно-східний, до 3 метрів на секунду. Атмосферний тиск — 756-759 мм рт.ст. Вологість повітря сягне позначки в 92%.

У Харкові з ранку і до самого вечора небо буде затягнуте хмарами. Без опадів.

Термометри показуватимуть від 0° до +2°C. Вітер очікується північно-західний, до 4 метрів на секунду. Тиск — 755-758 мм рт.ст. Вологість повітря становитиме від 80 до 92%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода у другій половині січня. За прогнозами синоптиків, переважатиме плюсова температура.