Какую пенсию будут получать мужчины и женщины у 2025 году, если начали работать в 20 лет

В 2025 году некоторые 60-летние украинцы рассчитывают на пенсию до 6750 гривен

Украинцы, которые хотят выйти на пенсию в 2025 году, должны приобрести норму страхового стажа и достичь определенного возраста. Если оформление пенсии в этом году состоится в 60 лет, то лицу нужно иметь не менее 32 лет стажа.

Какой будет пенсия у мужчин и женщин в 2025 году, если они выйдут на отдых в 60 лет с 40 годами стажа, расскажет "Телеграф". Для этого был использован пенсионный калькулятор.

Если гражданин Украины стал официально работать в 20 лет и платить социальные взносы, его заработная плата составляла 15 тысяч гривен и он хочет выйти на отдых в 60 лет, имея 40 лет страхового стажа, то его пенсия в 2025 году составит 6662 (для мужчин) и 6750 гривен (для женщин).

При вычислении пенсии принимались во внимание общие условия, а также не выбирались льготные категории населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной т.д.

Пенсия в 2025 году для мужчин с 40-летним стажем

Пенсия в 2025 году для женщин с 40-летним стажем

Ранее "Телеграф" писал о том, когда украинцам ждать возможного повышения пенсии. Выплаты, вероятно, возрастут почти вдвое.