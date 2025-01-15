Частина купюр в Україні стрімко виходить з обігу: у НБУ назвали номінали

Нацбанк розкрив статистику з готівки в Україні за минулий рік

За підсумками 2024 року в Україні сума готівки в обороті досягла 822,4 мільярда гривень, що на 58 мільярдів більше, ніж роком раніше. Найбільше в обігу 500-гривневих купюр, тоді як 5,10 та 200 гривень стрімко виходять з обігу.

Про це йдеться у звіті НБУ. Регулятор зазначає, що в середньому на одну особу в Україні припадає 63 банкноти та 186 монет.

"Темпи зростання готівки в обігу минулого року залишалися помірними і перебували на рівні 2023 року, що свідчить про адаптацію громадян та бізнесу до реалій повномасштабної війни", — йдеться у повідомленні.

Найбільшу частку становлять:

серед купюр – 500 гривень (27,3% від усієї кількості)

серед монет — 10 копійок (27,8% від усієї кількості)

Найменше в обороті:

купюр 50 гривень – 4,4%;

монет 10 гривень — 1,8%

Кількість монет різного номіналу (мільйонів штук)

Кількість купюр різного номіналу (мільйонів штук)

Варто зазначити, що останніми роками НБУ знімає з обігу купюри в 1, 2, 5 та 10 гривень, запроваджуючи замість них монети відповідного номіналу. Це пов’язано з тим, що монети не так швидко стають непридатними, а тому їх випуск загалом коштує дешевше.

Також відмічено суттєве зниження кількості банкнот у 200 гривень, яких за минулий рік зменшилось майже на чверть. Це пов’язано з поступовою заміною їх на купюри у 1000 гривень та вилученням з обігу старих зразків.

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