Часть купюр в Украине стремительно выходят из оборота: в НБУ назвали номиналы

Нацбанк раскрыл статистику по наличке в Украине за прошлый год

По итогу 2024 года в Украине сумма налички в обороте достигла 822,4 миллиарда гривен, что на 58 миллиардов больше чем годом ранее. Больше всего в обороте 500-гривневых купюр, в то время как 5,10 и 200 гривен стремительно выходят из оборота.

Об этом говорится в отчете НБУ. Регулятор отмечает, что в среднем на одного человека в Украине приходится 63 банкноты и 186 монет.

"Темпы роста наличных денег в обращении в прошлом году оставались умеренными и находились на уровне 2023 года, что свидетельствует об адаптации граждан и бизнеса к реалиям полномасштабной войны", — говорится в сообщении.

Самую большую долю составляют:

среди купюр — 500 гривен (27,3% от всего количества)

среди монет — 10 копеек (27,8% от всего количества)

Меньше всего в обороте:

купюр 50 гривен — 4,4%;

монет 10 гривен — 1,8%

Количество монет разного номинала (миллионов штук)

Количество купюр разного номинала (миллионов штук)

Стоит отметить, что в последние годы НБУ извлекает из оборота купюры в 1, 2, 5 и 10 гривен, вводя вместо них монеты соответствующего номинала. Это связано с тем, что монеты не так быстро приходят в негодность, а потому их выпуск в целом обходится дешевле.

Также замечено существенное снижение количества банкнот в 200 гривен, которых за прошлый год уменьшилось почти на четверть. Это связано с постепенной заменой их на купюры в 1000 гривен и изъятием из оборота старых образцов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в чем разница между "белыми" и "синими" долларами. Глава НБУ Андрей Пышный рассказывал, что все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны в Украине.