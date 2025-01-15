Що робити, коли банк заблокував рахунок: порядок дій

Існує низка причин блокування рахунків, але це не привід впадати в паніку

Чимало українців стикається із ситуацією, коли банки блокують людям рахунки з різних причин. Це може статися з кожним із нас, але це зовсім не означає, що виходу із ситуації немає.

Про те, що може стати приводом для блокування рахунку та як цього уникнути, розповідає Finance.ua.

Які є причини

Існують такі причини блокування рахунку:

борги та невиконані зобов’язання (кредити і так далі);

сумнівні фінансові операції, де є ризик прояву корупції чи порушення законодавства;

вимога правоохоронних органів.

Що робити, якщо рахунок заблоковано

Для початку потрібно звернутися до банку та дізнатися причину блокування. Якщо рахунок було заблоковано за рішенням виконавчої служби через несплату штрафів або аліментів, потрібно оперативно сплатити їх, після чого надати докази оплати до відповідних органів.

Якщо рахунок заблоковано на вимогу правоохоронних органів, їм необхідно сприяти. Якщо банк блокує ваші рахунки на вимогу служби фінансового моніторингу, вам необхідно надати фінансові документи, які підтверджують походження та пояснюють цілі проведення валютної операції.

Нагадаємо, раніше"Телеграф" писав про те, що один із популярних банків України дозволив українцям за необхідності знімати готівку не лише в Україні, а й за кордоном.