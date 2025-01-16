У січні переселенці не отримають допомогу? Мінсоцполітики пояснило, що буде з виплатами після кібератаки

У Міністерстві соціальної політики запевнили, що виплати для ВПО у січні 2025 нарахуються без затримок

Українці, які мають статус ВПО (внутрішньо переміщена особа), мають право на соцвиплати й допомоги. У січні їх виплати здійсняться відповідно до графіків, не зважаючи на кібератаку на державні реєстри.

В кінці грудня 2024 на державні реєстри відбулась кібератака. Тому деякі сервіси тимчасово недоступні, як повідомили у Мінсоцполітики.

Однак Мінсоцполітики, Пенсійний фонд, органи соціального захисту працюють у штатному режимі, як пояснили у повідомленні.

"Атака на реєстри Мінюсту не вплине на проведення виплат для громадян, частину виплат вже проведено, частину — буде проведено вчасно, відповідно до графіку", — пояснили у міністерстві.

Це стосується і виплат допомог для ВПО. У січні ці українці отримають свої виплати вчасно, відповідно до графіка.

Варто нагадати, що ВПО мають право на виплату, сума якої становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн ;

; для інших осіб — 2000 грн.

Ці кошти мають приходити на рахунок 15 та 28 числа кожного місяця.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці, що опинились в складній життєвій ситуації можуть отримати грошову допомогу.