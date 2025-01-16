В январе переселенцы не получат помощи? Минсоцполитики объяснило, что будет с выплатами после кибератаки

В Министерстве социальной политики заверили, что выплаты для ВПЛ в январе 2025 начисляться без задержек

Украинцы, имеющие статус ВПЛ (внутренне перемещенное лицо), имеют право на соцвыплаты и помощи. В январе их выплаты осуществятся в соответствии с графиками, несмотря на кибератаку на государственные реестры.

В конце декабря 2024 года на государственные реестры произошла кибератака. Потому некоторые сервисы временно недоступны, как сообщили в Минсоцполитики.

Однако Минсоцполитики, Пенсионный фонд, органы социальной защиты работают в штатном режиме, пояснили в сообщении.

"Атака на реестры Минюста не повлияет на проведение выплат для граждан, часть выплат уже проведена, часть — будет проведена вовремя, в соответствии с графиком", — пояснили в министерстве.

Это касается и выплат помощей для ВПЛ. В январе эти украинцы получат свои выплаты вовремя, согласно графику.

Следует напомнить, что ВПЛ имеют право на выплату, сумма которой составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн ;

; для других лиц — 2000 грн.

Эти средства должны приходить на счет 15 и 28 числа каждого месяца.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые оказавшиеся в сложной жизненной ситуации украинцы могут получить денежную помощь.