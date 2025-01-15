Українці можуть отримати гроші від країни Європи. Заявки будуть приймати лише 10 днів

Приймання заявок на виплату проводитиметься з 20 по 29 січня

ВПО та ті, хто проживають на територіях де ведуться бойові дії, можуть отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Заявки прийматимуть з 20 по 29 січня 2025 року.

Норвезька рада у справах біженців в Україні відкриває прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги. Подати заявку можна протягом 20-29 січня і тільки за однієї спроби.

Хто може отримати грошову допомогу

У 2025 році отримати допомогу зможуть:

особи, що проживають на територіях, визначених як території, на яких ведуться бойові дії;

внутрішньо переміщені особи, які були змушені покинути свої домівки;

внутрішньо переміщені особи, що проживають на територіях із високою інтенсивністю бойових дій.

Однією важливою умовою є те, що домогосподарство має фізично знаходиться на території України.

Варто зауважити, що фінансування NRC обмежене тому отримати грошову допомогу від Норвезької ради 2025 зможуть не всі.

Якщо сім'ї вже отримували грошову допомогу від ради раніше, то все одно вони можуть подати заявку. Однак домогосподарства, які отримали грошову допомогу від NRC або інших гуманітарних організацій менше, ніж пів року назад, не можуть подати заявку.

Заявку на виплату можна заповнити на сайті Норвезької ради 20 січня з 9:00.

Список необхідних документів

Документи, які потрібні для виплати:

Паспорт або ID-картка.

Довідка ВПО (для домогосподарств із ВПО).

Свідоцтва про народження дітей (за наявності).

Ідентифікаційні номери платників податків (ІПН) для всіх членів домогосподарства віком від 18 років.

Номер банківського рахунку у форматі IBAN (UA + 27 символів). Соціальні, пенсійні рахунки або рахунки "ЄПідтримки" не приймаються.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці, які опинились в складній життєвій ситуації, можуть отримати грошову допомогу.