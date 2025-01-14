Українці в складній життєвій ситуації можуть отримати допомогу. Як і куди звертатися

Українці з Донеччини очікують на допомогу, якщо вони потребують лікування, отримали інвалідність, втратили роботу чи з малозабезпеченої сім'ї

Жителі Авдіївської міської територіальної громади Донецької області розраховують на одноразову грошову допомогу з міського бюджету. Вони отримають її, якщо опинились в складних життєвих ситуаціях.

Така грошова допомога виплачуватиметься за чотирьох обставин. Про них повідомили у виданні "На пенсії".

Хто може отримати одноразову грошову допомогу на Донеччині

Вона виплачуватиметься особам, які потрапили в такі життєві обставини:

через хвороби, які потребують тривалого та дорогого лікування, які підтверджені довідками з медичного закладу;

через інвалідність;

через втрату роботи (за наявності довідки про облік у центрі зайнятості);

малозабезпечені сім’ї (за наявності відповідної довідки, виданої органами соцзахисту за місцем проживання).

Аби отримати виплату, необхідно зібрати список документів, про який можна дізнатись за телефонами: 099 67 647 97 чи 095 600 40 26.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деякі ВПО можуть отримати до 7 тисяч гривень допомоги для підготовки до зими.