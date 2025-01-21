Украинцы, которые помогают переселенцам, могут получить компенсацию: ее теперь будет выплачивать ПФУ

Пенсионному фонду предоставили полномочия осуществлять компенсацию для лиц, которые безвозмездно предоставляют свое жилье для ВПЛ

Лица, которые являются собственниками жилья и безвозмездно временно предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам, должны ежемесячно получать компенсацию. Такую выплату теперь будет начислять Пенсионный фонд Украины.

С 1 января 2025 года начисление компенсации за временное безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц будет проводить Пенсионный фонд, а с марта текущего года — рассмотрение заявлений и принятие решений о назначении выплаты. Такие изменения были внесены Кабмином в постановление "Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки внутренне перемещенным лицам", сообщили на сайте фонда.

В отношении лиц, которые уже получили право на оформление такой компенсации и включены в списки, начисление компенсации продолжается без обращения.

В ПФУ напоминают, что такая выплата осуществляется для граждан Украины, которые являются собственниками жилья и бесплатно временно предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам. За каждого человека владелец должен получать 450 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ежемесячные выплаты некоторых украинцев вырастут на 2500 гривен.