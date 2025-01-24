Не врятує навіть і зарплата майже у понад 70 тисяч: у кого пенсія не сягне і прожиткового мінімуму

Така пенсія передбачена для однієї категорії населення

ФОПи, як і інші українці, можуть оформити собі пенсію в 60, 63 чи 65 років за наявності відповідної норми страхового стажу. Однак сума їх щомісячної виплати може виявитись нижчою за прожитковий мінімум попри досить значну зарплату.

"Телеграф" вирішив розібратися, якою буде пенсія в чоловіка-підприємця, який вийшов на заслужений відпочинок у 60 років і має 35 років стажу. Для цього був використаний калькулятор для вираховування майбутньої пенсії.

Якщо особа отримувала заробітну плату в 75 тисяч гривень і вирішила вийти в 60 років на пенсію, за умови 35 років страхового стажу, то її пенсія складе 1852 гривень.

Ця сума була вирахувана без врахування пільгових категорій населення, а саме чи обіймала особа посаду держслужбовця, чи є в 60-річної особи 35 років стажу, чи має українець особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Варто нагадати, що, згідно з бюджетом, прожитковий мінімум у 2025 році для основних категорій населення складає 2920 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких помилок не можна допускати, аби не залишитись без пенсії.