Одна помилка — і пенсії не буде. Що потрібно знати українцям

Якщо літні особи порушать певні правила, вони не зможуть отримувати нарахування, але їх можна буде поновити

Деяким пенсіонерам можуть заморозити їх щомісячні виплати через те, що вони порушать певні правил, зокрема подадуть недостовірні дані, виїдуть за кордон тощо.

Про основні підстави для припинення пенсійних виплат нагадав Пенсійний фонд України. Вони передбачені законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Чому пенсіонери можуть залишитись без виплат

Гроші заморозять у таких випадках:

якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

якщо пенсіонер мешкає за кордоном;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісти зниклим або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

якщо пенсію не було отримано протягом шести місяців поспіль;

якщо пенсіонер не пройшов процедури фізичної ідентифікації;

в інших випадках, передбачених законом.

У таких випадках особа може особисто або поштою, якщо живе за кордоном, подати відповідну заяву до держструктури на поновлення виплати.

Раніше "Телеграф" писав про те, як можна оформити пенсію на порталі ПФУ.