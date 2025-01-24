Не спасет даже и зарплата почти в более 70 тысяч: у кого пенсия не достигнет и прожиточного минимума

Такая пенсия предусмотрена для одной категории населения

ФЛП, как и другие украинцы, могут оформить себе пенсию в 60, 63 или 65 лет при наличии соответствующей нормы страхового стажа. Однако сумма их ежемесячной выплаты может оказаться ниже прожиточного минимума, несмотря на достаточно значительную зарплату.

"Телеграф" решил разобраться, какой будет пенсия у мужчины-предпринимателя, вышедшего на заслуженный отдых в 60 лет и имеющего 35 лет стажа. Для этого был использован калькулятор для вычисления будущей пенсии.

Если лицо получало заработную плату в 75 тысяч гривен и решило выйти в 60 лет на пенсию, при условии 35 лет страхового стажа, то его пенсия составит 1852 гривен.

Эта сумма была вычислена без учета льготных категорий населения, а именно занимало ли лицо должность госслужащего, есть ли у 60-летнего лица 35 лет стажа, имеет ли украинец особые заслуги перед Родиной и тому подобное.

Следует напомнить, что, согласно бюджету, прожиточный минимум в 2025 году для основных категорий населения составляет 2920 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие ошибки нельзя допускать, чтобы не остаться без пенсии.