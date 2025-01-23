Пенсія в 8 тис грн при зарплаті в 10 тис грн, але не для всіх. Кому призначать таку у 2025

Пенсія в 8 тисяч гривень передбачена для однієї категорії населення

Літні особи в Україні можуть отримувати виплати, які менше прожиткового мінімуму навіть за умови, що їх зарплата до оформлення пенсії була 10 тисяч гривень. Однак є ті, чия пенсія при такій зарплаті складе понад 8 тисяч гривень.

Українці можуть отримати трохи понад 8 тисяч гривень пенсійного нарахування, якщо 25 років їх страхового стажу складає військова служба. Для вираховування виплати "Телеграфом" було використано пенсійний калькулятор.

Військовослужбовці, які у 2025 році вирішили вийти на пенсію в 60 років з 35 роками страхового стажу, а з них 25 років стажу склала військова служба, і зарплатою в 10 тисяч гривень, розраховують на пенсію в 8075 гривень.

Така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українці можуть самостійно збільшити собі пенсійне нарахування. Про один "лайфхак" нагадало Міністерство соціальної політики України.