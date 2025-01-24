Особиста забаганка: чи можна змінити дату отримання пенсії

Пенсія в Україні має надходити з 4 по 25 число кожного місяця і змінити цей графік неможливо

Попри війну літні особи продовжують отримувати свої пенсії. Виплати мають нараховуватись згідно з установленим графіком — з 4 по 25 число кожного місяця. Чи можливо змінити дату виплати, пояснили у Пенсійному фонді.

Деяким пенсіонерам виплата нараховується за місцем проживання через відділення поштового зв’язку, тобто привозиться додому, як пояснила Головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 3 Катерина Дибенко.

За її словами, дата виплати складається на основі графіку виплати пенсії, а також відповідно до територіальних дільниць.

"Звісно, ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера", — резюмувала вона.

Водночас у виданні "На Пенсії" пояснили, що у першу чергу пенсію в Україні отримують:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Далі за списком йдуть особи з інвалідністю (якщо інвалідність отримана не внаслідок бойових дій), пенсії за віком для громадян, що не працюють, та виплати для пенсіонерів, що працюють.

Раніше "Телеграф" писав про те, у кого з українців пенсія може не перевищити й прожитковий мінімум попри значну заробітну плату.