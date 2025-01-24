Личная прихоть: можно ли изменить дату получения пенсии
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Пенсия в Украине должна поступать с 4 по 25 число каждого месяца и изменить этот график невозможно
Несмотря на войну пожилые люди продолжают получать свои пенсии. Выплаты должны начисляться согласно установленному графику — с 4 по 25 число каждого месяца. Возможно ли изменить дату выплаты, объяснили в Пенсионном фонде.
Некоторым пенсионерам выплата начисляется по месту жительства через отделение почтовой связи, то есть привозится домой, как объяснила Главный специалист отдела обслуживания граждан №3 Екатерина Дыбенко.
По ее словам, дата выплаты составляется на основе графика выплаты пенсии, а также в соответствии с территориальными участками.
"Конечно, вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера", — резюмировала она.
В то же время в издании "На Пенсии" объяснили, что в первую очередь пенсию в Украине получают:
- лица с инвалидностью в результате войны;
- участники боевых действий;
- люди, имеющие особые заслуги перед Родиной;
- члены семей погибших.
Далее по списку идут лица с инвалидностью (если инвалидность получена не в результате боевых действий), пенсии по возрасту для неработающих граждан и выплаты для работающих пенсионеров.
Ранее "Телеграф" писал о том, у кого из украинцев пенсия может не превысить и прожиточный минимум, несмотря на значительную заработную плату.