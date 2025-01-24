Личная прихоть: можно ли изменить дату получения пенсии

Пенсия в Украине должна поступать с 4 по 25 число каждого месяца и изменить этот график невозможно

Несмотря на войну пожилые люди продолжают получать свои пенсии. Выплаты должны начисляться согласно установленному графику — с 4 по 25 число каждого месяца. Возможно ли изменить дату выплаты, объяснили в Пенсионном фонде.

Некоторым пенсионерам выплата начисляется по месту жительства через отделение почтовой связи, то есть привозится домой, как объяснила Главный специалист отдела обслуживания граждан №3 Екатерина Дыбенко.

По ее словам, дата выплаты составляется на основе графика выплаты пенсии, а также в соответствии с территориальными участками.

"Конечно, вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера", — резюмировала она.

В то же время в издании "На Пенсии" объяснили, что в первую очередь пенсию в Украине получают:

лица с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий;

люди, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

Далее по списку идут лица с инвалидностью (если инвалидность получена не в результате боевых действий), пенсии по возрасту для неработающих граждан и выплаты для работающих пенсионеров.

Ранее "Телеграф" писал о том, у кого из украинцев пенсия может не превысить и прожиточный минимум, несмотря на значительную заработную плату.